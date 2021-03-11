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أخبار العالم

وصول آلاف اللقاحات لـ كورونا من الإمارات إلى غزة عبر معبر رفح

الخميس 11/مارس/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، وصول آلاف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الإمارات إلى غزة عبر معبر رفح. 


ومن ناحية أخرى، قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن تم تسليم ما يقرب من 14.8 مليون جرعة لقاح  كورونا - كوفيد 19 إلى 22 دولة أفريقية من خلال مرفق كوفاكس، وهي مبادرة عالمية لتوزيع اللقاحات ، هو «نبأ عظيم».


وتستمر شحنات كوفاكس بوتيرة سريعة، واعتبارًا من يوم أمس، تم تسليم ما يقرب من 14.8 مليون جرعة إلى 22 دولة أفريقية. 


وقال مويتي في إفادة صحفية للمكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن "هذه اخبار عظيمه. بدأت 19 دولة أفريقية الآن حملات التطعيم، ومن خلال كوفاكس، تم إعطاء أكثر من 518000 جرعة''.


وأصبحت غانا وكوت ديفوار في الأول من مارس أول دولتين تبدآن في إدارة لقاحات COVID-19 التي تم تلقيها من خلال خطة COVAX ، كما تلقت دول مثل كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية شحناتها الأولى من خلال المبادرة.


وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها أسبوعيا في القارة الأفريقية قد استقر منذ منتصف فبراير.


وأضاف مويتي: "شهدت القارة استقرارًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عند حوالي 70 ألف حالة جديدة ، وهناك اتجاه تصاعدي في بعض البلدان مثل الكاميرون والجزائر".


يوم الأربعاء ، أكدت المنطقة الأفريقية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 3.98 مليون اختبار إيجابي لـ COVID-19 في القارة منذ بداية الوباء ، وتجاوز عدد القتلى في إفريقيا 106000.


وتم تسجيل أكثر من 1.5 مليون من الحالات المبلغ عنها في القارة بجنوب إفريقيا.

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