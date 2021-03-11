ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تأجيل زيارة نتنياهو.. إسرائيل توجه رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي

الخميس 11/مارس/2021 - 06:54 م
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
Advertisements
شيماء مصطفى
وجهت إسرائيل، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيدة بدوره في اتفاق السلام مع إسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على موقع "تويتر"، أعربت فيها عن تهانيها لولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وقالت الوزارة: "نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة نقلة نوعية إلى السلام مع إسرائيل، زرعت الآمال في نفوس شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى الإمارات بسبب صعوبات عبور المجال الجوي الأردني. 

وأضاف "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وأكد مكتب نتنياهو أن "الأردن أعلن بعدها السماح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي الإعلان، اتفق نتنياهو وبن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في فبراير المقبل.. تفاصيل

رسالة من إسرائيل إلى العاهل البحريني بمناسبة عيد ميلاده

نتنياهو يقلص زيارته إلى الإمارات إلى 3 ساعات يلتقي خلالها بن زايد

نتنياهو يلغي زيارة البحرين والإمارات| اعرف السبب

نتنياهو يحاول ترتيب زيارة إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن سبب تأجيل زيارته إلى الإمارات

ترشيحاتنا

الحكومة والشعب العراقي يجددون الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة البلاد.. صور

الأمير ويليام يهاجم هاري وزوجته ميجان

في اليوم العالمي للكلى.. 5 طرق بسيطة ومهمة للحفاظ عليها

أعراض نقص فيتامين د وكيفية الحصول عليه

رجوع الهارب كارثة.. جماهير الزمالك ترفض عودة كارتيرون

برقم الجلوس.. رابط نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات في السوق السعودي .. صور

في اليوم العالمي للكلى.. 5 طرق بسيطة ومهمة للحفاظ عليها

«الأمير فيليب في السجن».. موقف محرج لمذيعة على الهواء بسبب زلة لسان