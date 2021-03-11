بعد تأجيل زيارة نتنياهو.. إسرائيل توجه رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي

وجهت إسرائيل، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيدة بدوره في اتفاق السلام مع إسرائيل.





ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على موقع "تويتر"، أعربت فيها عن تهانيها لولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول عيد ميلاده.





وقالت الوزارة: "نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة نقلة نوعية إلى السلام مع إسرائيل، زرعت الآمال في نفوس شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى الإمارات بسبب صعوبات عبور المجال الجوي الأردني.





وأضاف "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".





وأكد مكتب نتنياهو أن "الأردن أعلن بعدها السماح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي الإعلان، اتفق نتنياهو وبن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة".