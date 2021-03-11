العراق يدخل في مرحلة تفشي كورونا.. ونداء عاجل للمواطنين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، إن الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك، وخصوصًا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الاطفال والشباب.
ووجه نداءً عاجلا للمواطن أن يكون لديه الدافع نحو الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات خوفًا من تفشي الوباء وخوفًا على المواطنين والبلاد"، مطالبًا "الالتزام للحد من انتشار الوباء".
أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فيما أشارت إلى دخول البلاد في مرحلة "تفشي الوباء".
وقالت إن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصّان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة".