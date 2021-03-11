العراق يدخل في مرحلة تفشي كورونا.. ونداء عاجل للمواطنين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، إن الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك، وخصوصًا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الاطفال والشباب.



