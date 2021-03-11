ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يدخل في مرحلة تفشي كورونا.. ونداء عاجل للمواطنين

الخميس 11/مارس/2021 - 07:08 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، إن الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك،  وخصوصًا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الاطفال والشباب.  

ووجه نداءً عاجلا للمواطن أن يكون لديه الدافع نحو الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات خوفًا من تفشي الوباء وخوفًا على المواطنين والبلاد"، مطالبًا "الالتزام للحد من انتشار الوباء".

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فيما أشارت إلى دخول البلاد في مرحلة "تفشي الوباء".   

وقالت إن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصّان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة".  
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأمير ويليام يهاجم هاري وزوجته ميجان

الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا

فرصة عظيمة.. أول تعليق من يوفنتوس على التعاون مع ناشئي الأهلي | خاص

رجوع الهارب كارثة.. جماهير الزمالك ترفض عودة كارتيرون

دولة عربية توافق على زراعة القنّب الهندي في أراضيها

لهذا السبب يمرض الأشخاص بعد الحصول على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات في السوق السعودي .. صور

في اليوم العالمي للكلى.. 5 طرق بسيطة ومهمة للحفاظ عليها

«الأمير فيليب في السجن».. موقف محرج لمذيعة على الهواء بسبب زلة لسان