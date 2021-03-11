خالد الجندي: النبي تعرض لكل أنواع الابتلاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل في كتابه العزيز قال «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، موضحًا أن هذه الأسوة الحسنة ليست في أخلاقه فقط، وليست في عبادته فقط، بل في حياته أيضًا.









وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي عليه الصلاة والسلام خير عزاء لكل محزون، وخير عزاء لكل يتيم ولكل مضطهد ولكل صبور ولكل حزين ولكل شهيد، «أي شيء تحتفل به من القيم الأخلاقية التي تتطلب بذلًا وسعيًا وعملًا ستجد النبي فيها أسوة حسنة».









وأشار، إلى أن الرسول الكريم قام بدفن جميع أبنائه وهو على قيد الحياة، عدا السيدة فاطمة والتي توفيت بعده بـ 6 أشهر، كما أن الرسول ذاق مرارة الجوع، حتى روي أن النبي كان يربط الأحجار على بطنه الشريف من شدة الجوع، «النبي سُب وشُتم في عصره وفي عهده من سفهاء قومه».







