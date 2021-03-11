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ديني

فيديو.. خالد الجندى: لضمان إجابة الدعاء هذه أوقات فتح أبواب السماء

الخميس 11/مارس/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسراء والمعراج رحلة حدثت من مكة إلى المسجد الأقصى، وبعدها إلى السماء، لافتا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو باب الله. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أبواب السماء تفتح عند الأذان، وعند الثلث الأخير من الليل، عند نزول المطر، ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر فى رمضان، ولا يفتح إلا فى حالة واحدة بشكل استثنائي وهو أمام المظلوم، لأن ليس بين دعوته وبين الله حائل، مهما كانت ملته أو دينه حتى ولو كان كافرا".


وقال الشيخ خالد الجندي، إن الله عز وجل في كتابه العزيز قال «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، موضحًا أن هذه الأسوة الحسنة ليست في أخلاقة فقط، وليست في عبادته فقط، بل في حياته أيضًا.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، أن النبي عليه السلام خير عزاء لكل محزون، وخير عزاء لكل يتيم ولكل مضطهد ولكل صبور ولكل حزين ولكل شهيد، «أي شيء تحتفل به من القيم الأخلاقية التي تتطلب بذلًا وسعيًا وعملًا هتجد النبي فيها أسوة حسنة».

وأشار، إلى أن الرسول عليه السلام قام بدفن جميع أبنائه وهو على قيد الحياة، عدا السيدة فاطمة والتي توفت بعده بـ 6 أشهر، كما أن الرسول ذاق مرارة الجوع، حتى روي أن النبي كان يربط الأحجار على بطنه الشريفة من شدة الجوع، «النبي سُب وشُتم في عصره وفي عهده من سفهاء قومه».

وأوضح الجندي، أن سفهاء القوم قاموا بالتطاول على الرسول عليه السلام بالضرب وحاولوا تسميمه، «أي حد شايف أي هم في الدنيا النبي عليه السلام عُرض له».
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