منها المستشفى العام.. قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالفيوم غدا

أعلن قطاع توزيع كهرباء الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، قطع التيار الكهربائى غدا السبت، ببعض المناطق والأحياء بالمحافظة وذلك لإجراء صيانة بأحدى المغذيات.

وأصدرت شركة توزيع كهرباء الفيوم بيانا رسميا اليوم ، أكدت فيه بانه نظرا لقيام الشركة بأجراء صيانه دورية على إحدى المغذيات ( مغذى شركة الشرق للتأمين ) ، من لوحة توزيع شرق المدينة بنطاق هندسة المدينة شرق ، وذلك يوم السبت الموافق 13 مارس 2021 من الساعه 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ، والذى يتطلب فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق لأجراء أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات الكهربائية .

وأضاف البيان بأن المناطق المتاثرة باعمال الصيانه وقطع التيار الكهربائى عنها هى : شارع مسجد الغرباء بالمسلة ومدرسة المسلة الأعدادية وشارع على شرابى بالمسلة وبعض الابراج السكنية بالمسلة وأستراحة سكرتير عام محافظة الفيوم وبعض الأجزاء خلف محطة البنزين بالمسلة ومحطة بنزين مصر للبترول وعمارة الشرق للتامين وجميع مبانى مستشفى الفيوم العام ومديرية الشئون الصحية والمبانى التابعة لها و واجزاء من شارع سعد زغلول وحى دار الرماد المقابلة لمستشفى الفيوم العام ومحطة تموين التعاون ومنطقة مصطفى حسن بالكامل خلف المستشفى العام .





وطالبت الشركة فى بيانها المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي كالمستشفيات والمخابز البلدية تدبير أحتياجاتها من الكهرباء خلال مدة الفصل

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