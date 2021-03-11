الكويت تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 205893 إصابة.





وسجلت الوزارة بحسب البيان الصادر عنها منذ قليل 4 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن إلي 1148 حالة.









كما رصدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تعافي 1080 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 190235 حالة.



