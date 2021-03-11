الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقعات بزيادة بإعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر وعلي مستوى العالم، خلال الفترة المقبلة.









وأوضحت وزارة الصحة، أن علي مدار الفترة الماضية، احتلت بعض المحافظات أعلى أعداد لمصابي فيروس كورونا المستجد، كالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.





وتأتي محافظات الغربية والأقصر ضمن المحافظات التي تشهد ارتفاعا متوسطا وكذلك محافظتا المنوفية، سوهاج.





وتحتل محافظات جنوب سيناء، المنيا، السويس، والإسماعيلية، الأقل إصابة بفيروس كورونا.





وارتفاع أعداد الإصابات يرجع إلى عدة عوامل، أولها ارتفاع الكثافة السكانية، ويتبعها عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي.













وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.



