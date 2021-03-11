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رياضة

مان يونايتد ضد ميلان .. التشكيل الرسمي للفريقين

الخميس 11/مارس/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ميلان كالاتي

دوناروما 
كالابريا - كايير - توموري - دالوت 
كيسي - ميتي - كرونيتش 
سالميكرس - لياو - ابراهيم دياز 

تشكيل اليونايتد 

هيندرسون 
بيساكا - بايلي - ماغواير - تيليس 
ماتيتش - ماكتوميناي - برونو 
جيمس - مارسيال - جرينوود

وتعد مباراة اليوم بمثابة قمة تاريخية، كون الفريقين يمتلكان تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات والألقاب في أوروبا، لكنهما تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الى الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب في سان سيرو.

في المقابل يطمح ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر سيتي، تسهل من مهمته في لقاء الإياب.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مانشستر يونايتد وميلان، كانت في دوري أبطال أوروبا 2010، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بأربعة أهداف دون رد.
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