مان يونايتد ضد ميلان .. التشكيل الرسمي للفريقين

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ميلان كالاتي

وتعد مباراة اليوم بمثابة قمة تاريخية، كون الفريقين يمتلكان تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات والألقاب في أوروبا، لكنهما تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية.





ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الى الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب في سان سيرو.





في المقابل يطمح ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر سيتي، تسهل من مهمته في لقاء الإياب.



