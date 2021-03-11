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تعليم

أشرف حيدر: نمتلك جامعات قادرة على إخراج طالب مؤهل لسوق العمل

الخميس 11/مارس/2021 - 11:24 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
قال الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بعمل رئيس جامعه الجلالة الاهلية، إن الجامعات المشاركة في ملتقى التعليم العالي من الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية والأفرع الدولية، تمثل طفرة مجمعة وتعبر عن تنوع منظومة التعليم العالي الحالية في مصر.


وأضاف "حيدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اختيارات الطلاب بين هؤلاء الجامعات ذات الفكر المشترك في إنشاء جامعات جديدة تتميز بطابع الجامعات الذكية القادرة على إخراج طالب مؤهل لسوق عمل واسع جدا سواء محلي أو إقليمي أو دولي ، موضحا أنه لتطبيق ذلك لابد من أن تكون البرامج الدراسية التي تقدم مرتبطة باحتياجات سوق العمل في المستقبل حيث أن هذا المستقبل قابل للتغير بشكل سريع لذا فجميع هذه البرامج لها علاقة بالهندسة والمعلومات وخاصة تحليل المعلومات بالإضافة إلى أن كثير من هذه التخصصات هامة للفترة القادمة.

اختمم اليوم الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب فى دورته الثامنة جلساته ليناقش قضايا التعليم العالى فى ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميا ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح الإداري والتربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الجامعات العربية .


وعقد الملتقى تحت عنوان "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن يشهد أيضا تطبيق تجربة المعارض الافتراضية  فى الترويج للتعليم داخليا وخارجيا وهى التجربة التى فرضها ظرف جائحة الكورونا عالميا  واتساع دوائر المنافسة عالميا على اجتذاب الطلاب الوافدين بما زاد من أهمية الترويج داخليا وخارجيا للبرامج التعليمية والمؤسسات التعليمية المصرية التى شهدت طفرة كبيرة مؤخرا .
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