أشرف بن شرقي يتصدر تويتر بعد إحرازه أول أهداف الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بن_شرقي بعد إحرازه أول أهداف الزمالك في شباك فريق سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فينك من زمان ياخي يا بن شرقي " و"‏النحس اتفك والله امام و بن شرقي ف شوط واحد".





وقال آخرون "‏بن شرقي الجميل " و " ‏بن شرقي وأمام هيقعدوا عالجونين دول بقيت الموسم ".







وأحرز أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

