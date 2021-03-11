طلاب الفرقة الثانية قسم الآثار اليونانية يؤدون الامتحان قبل الأخير

أدى طلاب الفرقة الثانية قسم الآثار اليونانية، الامتحان قبل الأخير من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا.
كما أدى طلاب الفرقة الرابعة بكالوريوس جميع الأقسام الامتحان من الساعة 10 إلي الساعة 11 صباحا وقد أنهى جميع الطلاب امتحان المواد الإجبارية ولم يتبق سوى المواد الاختيارية والتي لا يمتحن بها جميع الطلاب وبالتالي عدد الطلاب سينخفض في الأسبوع المقبل الي النصف.
أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن الكلية طبقت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول الا بالكمامات وعدم التجمع خارج مباني الإمتحانات وعدم اصطحاب الموبايلات.