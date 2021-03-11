هاري ستايلز يفتتح حفل توزيع جوائز الجرامي بفقرة غنائية

اختير المغني الإنجليزي هاري ستايلز، لتقديم فقرة غنائية في افتتاحية حفل توزيع جوائز الجرامي في نسخته الـ 63.





الحفل المقرر إقامته صباح الاثنين المقبل، يستمر حوالي ثلاث ساعات ونص، وينافس فيه هاري ستايلز على ثلاثة ترشيحات منها أفضل ألبوم بوب، وفيديو غنائي.





سيشهد الحفل عدد من العروض الحية التي ستذاع على الهواء مباشرة، بينما ستكون بعد الفقرات مسجلة سابقا بحسب موقع فاريتي.





يشارك في العروض أيضا عدد كبير من النجوم منهم باد باني، تايلور سويفت، ليل بيبي، دوجا كات.





سيذاع الحفل على الهواء مباشرة، عبر شاشة CBS الأمريكية، و GRAMMY.com، وسيبدأ بتكريم الذكرى الخمسين لمسيرة المغني الكلاسيكي الراحل مارفن جاي.





ومن المتوقع أن تكون ليلة تكريمية لبيونسيه المرشحة لنيل 9 جوائز، لكنها لن تقدم أي عرضا غنائيا حتى الآن.