ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاري ستايلز يفتتح حفل توزيع جوائز الجرامي بفقرة غنائية

الخميس 11/مارس/2021 - 09:33 م
هاري ستايلز
هاري ستايلز
Advertisements
نجلاء سليمان

اختير المغني الإنجليزي هاري ستايلز، لتقديم فقرة غنائية في افتتاحية حفل توزيع جوائز الجرامي  في نسخته الـ 63.


الحفل المقرر إقامته صباح الاثنين المقبل، يستمر حوالي ثلاث ساعات ونص، وينافس فيه هاري ستايلز على ثلاثة ترشيحات منها أفضل ألبوم بوب، وفيديو غنائي.


سيشهد الحفل عدد من العروض الحية التي ستذاع على الهواء مباشرة، بينما ستكون بعد الفقرات مسجلة سابقا بحسب موقع فاريتي.


يشارك في العروض أيضا عدد كبير من النجوم منهم باد باني، تايلور سويفت، ليل بيبي، دوجا كات.


سيذاع الحفل على الهواء مباشرة، عبر شاشة CBS  الأمريكية، و GRAMMY.com، وسيبدأ بتكريم الذكرى الخمسين لمسيرة المغني الكلاسيكي الراحل مارفن جاي.


ومن المتوقع أن تكون ليلة تكريمية لبيونسيه المرشحة لنيل 9 جوائز، لكنها لن تقدم أي عرضا غنائيا حتى الآن.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور