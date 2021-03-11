وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور

افتتح منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، نادى الأهلى فرع الأقصر بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر.









وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير عن تاريخ النادى الأهلى وإنجازاته عبر السنوات الماضية.





‏‎