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محافظات

وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور

الخميس 11/مارس/2021 - 08:55 م
وزير الشباب والخطيب
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالاقصر...صور
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شمس يونس
افتتح منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، نادى الأهلى فرع الأقصر بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر. 


وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير عن تاريخ النادى الأهلى وإنجازاته عبر السنوات الماضية. 

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الجدير بالذكر أن نادى الأهلى بالأقصر يعتبر  أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، وتبلغ مساحته 13 فدانا ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
وزير الشباب والخطيب يفتتحان مقر النادى الأهلى بالأقصر.. صور
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