مان يونايتد ضد ميلان.. هدفين ملغيين من الضيوف بشوط أول سلبي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بين فريق ميلان ومضيفه مانشيستر يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.
وحرم حكم اللقاء هدفا أول لصالح لياو عن طريق لياو وهدفا آخر لصالح كيسي بسبب لمسة يد.
وجاء تشكيل ميلان كالآتي
دوناروما
كالابريا - كايير - توموري - دالوت
كيسي - ميتي - كرونيتش
سالميكرس - لياو - ابراهيم دياز
تشكيل اليونايتد
هيندرسون
بيساكا - بايلي - ماغواير - تيليس
ماتيتش - ماكتوميناي - برونو
جيمس - مارسيال - جرينوود
وتعد مباراة اليوم بمثابة قمة تاريخية، كون الفريقان يمتلكان تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات والألقاب في أوروبا، لكنهما تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية.
ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب في سان سيرو.
في المقابل يطمح ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر سيتي، تسهل من مهمته في لقاء الإياب.