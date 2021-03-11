مان يونايتد ضد ميلان.. هدفين ملغيين من الضيوف بشوط أول سلبي

وجاء تشكيل ميلان كالآتي

وتعد مباراة اليوم بمثابة قمة تاريخية، كون الفريقان يمتلكان تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات والألقاب في أوروبا، لكنهما تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية.





ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب في سان سيرو.



