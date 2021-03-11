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فن

أخبار الفن: غادة نافع : ماما وحشتني.. الأمير ويليام ينفي مزاعم العنصرية ضد عائلته الملكية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:



تزور المقابر يوميًا.. غادة نافع : ماما وحشتنى .. فيديو


كشفت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة أنها تقوم بزيارة قبر والدتها يوميا بعد انتهائها من تصوير برنامجها الجديد الذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، مؤكدة أنها تقوم خلال تلك الزيارة بالحديث معها عن كل ما يحدث لها بعد رحيلها.



سلوى عثمان: تعرضت للظلم وربنا عوضني.. فيديو


أكدت الفنانة سلوى عثمان أنها شعرت بالظلم سينمائيًا فى بداية مشوارها الفنى، رغم أن الكثير من الفنانين فى الوسط الفنى كانوا يشيدون بأدائها.



الأمير ويليام ينفي مزاعم العنصرية ضد عائلته الملكية


عبر الأمير ويليام عن رفضه لمزاعم العنصرية التي وجهت إلى العائلة الملكية البريطانية، بعد تصريحات شقيقه هاري وزوجته ميجان ماركل.



يوسف عثمان يشوق جماهيره بعرض "ورا كل باب"


نشر الفنان يوسف عثمان صورة من كواليس مسلسله الجديد "ورا كل باب" والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير أحمد خليل، والمسلسل عبارة عن مجموعة من الحكايات تعرض خلال 5 حلقات واسم الحكاية الثانية "يوم من الأيام" ويجسد فيها يوسف شخصية شخص كفيف وهو دور جديد عليه تمامًا.



محمود عبد المغني: لا يشغلني ترتيب اسمي بالتتر| فيديو


أكد الفنان محمود عبد المغني أنه لا يشغله على الإطلاق ترتيب اسمه في التتر الخاص بالمسلسل أو الفيلم بشكل عام.

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