مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط في الفوضى.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ثورة 30 يونيو العظيمة انقذت مصر من السقوط في الفوضى التي كان مخططا لها.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: أتوقع تغيرا كبيرا في الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، مؤكدا أن الأمن والإستقرار في مصر تتمناه العديد من الدول.





وأشار بكري إلى أننا نحتاج لحرية رأي في إطار الحفاظ عل ثوابت الدولة المصرية ونحتاج أيضا إلى إعلام قوي يطرح الرأي والرأي الآخر.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الإنتقال للعاصمة الإدارية سيكون بمثابة تطور كامل في شئون الدولة، مؤكدا أن مصر عاشت فترات عصيبة منذ 25 يناير 2011 حتى فترات قليلة سابقة.