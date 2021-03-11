أهالي بابل بالمنوفية يطالبون بكابل أرضي لتوصيل الإنترنت

طالب أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بتوصيل خطوط تليفونات أرضية وخطوط إنترنت حتي يتمكن أبناؤهم من التعليم أونلاين.





وقال ماجد عمرو من أهالي القرية، إنهم لا يقدرون علي تحمل باقات الموبايل ليحصل أبناؤهم علي المناهج عبر الانترنت.





وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى السنترال ومسئولي شركة الاتصالات ورئيس القطاع لتركيب كابل أرضي في القرية ولكن دون حل.





وأشار، إلى أن نظام التعليم الجديد والامتحانات على الإنترنت يكبدهم أعباء إضافية.



