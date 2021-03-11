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محافظات

أهالي بابل بالمنوفية يطالبون بكابل أرضي لتوصيل الإنترنت

الخميس 11/مارس/2021 - 09:35 م
أهالي بابل بالمنوفية
أهالي بابل بالمنوفية يطالبون بكابل ارضي لتوصيل الانترنت
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مروة فاضل
طالب أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بتوصيل خطوط تليفونات أرضية وخطوط إنترنت حتي يتمكن أبناؤهم من التعليم أونلاين.

وقال ماجد عمرو من أهالي القرية، إنهم لا يقدرون علي تحمل باقات الموبايل ليحصل أبناؤهم علي المناهج عبر الانترنت.

وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى السنترال ومسئولي شركة الاتصالات ورئيس القطاع لتركيب كابل أرضي في القرية ولكن دون حل.

وأشار، إلى أن نظام التعليم الجديد والامتحانات على الإنترنت يكبدهم أعباء إضافية.

وأكد، أن الأهالي ينتظرون توصيل الخطوط حيث أن هناك خطوط إنترنت هوائي محملة على أعمدة إنارة تسير مسافة 300 متر وأعطالها كثيرة.
أهالي بابل بالمنوفية يطالبون بكابل أرضي لتوصيل الإنترنت
أهالي بابل بالمنوفية يطالبون بكابل أرضي لتوصيل الإنترنت
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