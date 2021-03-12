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مرأة

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
 

 
أوضح الدكتور محمد عماد الدين إستشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن مريض السمنة أكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية حيث أن السمنة قة تسبب أورام الكلى وأورام المريء وأورام المستقيم، وأورام الرحم وأورام الثدي، ومن المسلمات أن علاج اسباب المرض يقي من حدوث المرض وقد يتم التخلص من السمنة بعملية شفط الدهون.


وقال الدكتور محمد عماد الدين أن أسباب السمنة الموضوعية كثيرة ومن أهم أسباب السمنة البعد عن الممارسة المنتظمة للرياضة، والبعد عن الأنظمة الغذائية وعدم تنظيم نوعية و كمية الأكل ، والإتجاه إلى الأكلات السريعة الغير صحية حيث أنها مليئة بالدهون المشبعة, أي الدهون الحيوانية وهي دهون تترسب على جدار الأوعية الدموية في القلب وهذا يسبب قصور الشرايين التاجية وقصور الشرايين الطرفية وتصلب الشرايين.


وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن علاج السمنة يبدأ بالانتظام على ممارسة التمارين الرياضية، وإتباع أحد الأنظمة الغذائية، والعمليات الجراحية مثل عملية شفط الدهون وتنسيق القوام بالطرق والتقنيات المختلفة.


وأكد الدكتور محمد عماد الدين، إذا فشلت التمارين الرياضية والأنظمة الغذائية مع مريض السمنة المفرطة أو الموضوعية فيجب الذهاب الى الطبيب المختص لإجراء العملية الجراحية التي تتناسب مع حالة المريض.
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