ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صناعة البرلمان: تحسن الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات بطريقة ملحوظة

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:01 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى تحملتها جميع طبقات الشعب وليس محدودى الدخل فقط، حيث تحملت الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والغنية.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إننا لا يمكن أن نقوم بعمل إصلاح اقتصادى وتتحمله فئة واحدة، وعلينا أن نصبر وسنصل لنتائج جيدة، خاصة وأن البرلمان أصبح لديه أدوات رقابية تساعد الحكومة فى تحقيق هذا.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان :آن الأوان أن يجنى الشعب المصرى ثماره من خلال هذا  البرلمان وتطوير الصناعة وإتاحة فرص عمل للشباب.

وتوقع أنه فى الفترة من عام 2020 حتى عام 2025 سيتحسن الاقتصاد المصرى بطريقة ملموسة وملحوظة وسيكون هناك تطوير فى الصناعة وفى جميع المجالات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور