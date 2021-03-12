رئيس صناعة البرلمان: تحسن الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات بطريقة ملحوظة

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى تحملتها جميع طبقات الشعب وليس محدودى الدخل فقط، حيث تحملت الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والغنية.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إننا لا يمكن أن نقوم بعمل إصلاح اقتصادى وتتحمله فئة واحدة، وعلينا أن نصبر وسنصل لنتائج جيدة، خاصة وأن البرلمان أصبح لديه أدوات رقابية تساعد الحكومة فى تحقيق هذا.





وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان :آن الأوان أن يجنى الشعب المصرى ثماره من خلال هذا البرلمان وتطوير الصناعة وإتاحة فرص عمل للشباب.





وتوقع أنه فى الفترة من عام 2020 حتى عام 2025 سيتحسن الاقتصاد المصرى بطريقة ملموسة وملحوظة وسيكون هناك تطوير فى الصناعة وفى جميع المجالات.