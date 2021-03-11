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فن

عبد الرحمن رشدي يطلق ثامن كليبات ألبومه الجديد مع الليثي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:55 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

 اجتمع المطرب عبد الرحمن رشدي مع نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي لأول مرة في عمل واحد،  ليقدما معًا رؤيتهما لمفهوم "الرزق"، عبر دويتو غنائي ظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.


الرضا بالحال وراحة البال، مع تجسيد مفهوم أن "الرزق" لا يعني فقط "المال"، رسالة قدمها الليثي بطريقته المميزة في الغناء مصحوبة بصوت رشدي الطربي خلال أول دويتو رسمي يجمع الثنائي، في ثالث وآخر ديو غنائي يقدمه الأخير ضمن أغنيات مشروع ألبومه الأول "الأسئلة".


ويتغنى عبد الرحمن رشدي خلال الأغنية الجديدة بألحانه وكلمات الشاعرة نور عبد الله التي كتبت أغلبية أغنيات الألبوم، بينما تولى المهمة الموسيقية لها مثل باقي الأغاني الموزع الموسيقي معتز ماضي.


وتعد "الرزق" ثامن أغنيات "الأسئلة"، والذي يضم في جعبته عشر أغنيات ظهرت بشكل فرادى ومصور، منها "الوشوش" و"لو تقبلي" و"انتي يا"، بجانب ضمه ثلاثة دويتوهات تجمعه مع أمير عيد، مغني فرقة كايروكي بأغنية "فصام"، والمطرب أحمد كامل في أغنية "نشكي لمين"، ويأتي الألبوم من إنتاج جاما ميوزيك وإم إس برودكشن.

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