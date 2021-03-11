وزير قطاع الأعمال: افتتاح 2000 محطة شحن كهربائية في منتصف 2022

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن خطة الدولة المصرية هي توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة.









وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج "خط احمر" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" محطات الشحن العامة في غاية الأهمية لصناعة السيارات الكهربائية لذلك من الأهمية بمكان إنشاء محطات لتغطية الدفعة الأولي من الإنتاج البالغة 25 الف سيارة.









وأردف:" تعاونا مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة والقاهرة والإسكندرية والقليوبية لبحث أماكن تجمع التاكسيات والسيارات لتحديد محطات في المواقف العامة، مردفا:" تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء للتعاون بشأن المحطات".









ونوه وزير قطاع الأعمال إلي أنه خلال شهرين من الآن سيتم افتتاح 2000 محطة شحن وسيتم العمل بها في منتصف 2022.



