الخطيب: أهلي الأقصر استكمال لمسيرة تطوير مصر في عهد السيسي

استهل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، كلمته في افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» مساء اليوم بالترحيب بالحضور، وجميع جماهير وأعضاء الأهلي وكل المتابعين للحدث التاريخي بافتتاح الفرع الجديد.
وقال الكابتن الخطيب: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي.. اليوم نحن على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة والتاريخ.. متواجدون وسط أهلنا وأجدادنا وأبنائنا وأخواتنا وأحفادنا.. متواجدون في مدينة الأقصر الجميلة».
وأضاف الكابتن الخطيب: «النادي الأهلي اعتاد على مدار تاريخه أن يكون له دور ورسالة وطنية.. واليوم الأهلي يواصل المسيرة في استكمال عجلة التطوير والتغيير التي تشهدها بلدنا الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة، التي تسعى جاهدة لوضع مصر في مكانتها التي تليق بها».
ويعتبر «الأهلي الأقصر» أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، وتبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعب كرة قدم قانونيًّا، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و«الجيم»، وملعب الخماسي، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضي، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.