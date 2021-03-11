ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب: أهلي الأقصر استكمال لمسيرة تطوير مصر في عهد السيسي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
استهل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، كلمته في افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» مساء اليوم ‏بالترحيب بالحضور، وجميع جماهير وأعضاء الأهلي وكل المتابعين للحدث التاريخي ‏بافتتاح الفرع الجديد.‏

وقال الكابتن الخطيب: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي.. اليوم ‏نحن على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة والتاريخ.. متواجدون وسط أهلنا وأجدادنا ‏وأبنائنا وأخواتنا وأحفادنا.. متواجدون في مدينة الأقصر الجميلة».‏

وأضاف الكابتن الخطيب: «النادي الأهلي اعتاد على مدار تاريخه أن يكون له دور ‏ورسالة وطنية.. واليوم الأهلي يواصل المسيرة في استكمال عجلة التطوير والتغيير التي ‏تشهدها بلدنا الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة، ‏التي تسعى جاهدة لوضع مصر في مكانتها التي تليق بها».‏
ويعتبر «الأهلي الأقصر» أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، وتبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ‏ملعب كرة قدم قانونيًّا، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية ‏والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبنى اجتماعيًّا يشمل ‏العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و«الجيم»، وملعب الخماسي، كما ‏يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، ‏وملاعب التنس الأرضي، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.‏
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مفسرة أحلام توضح ماذا يعني وقوع الأسنان في المنام .. فيديو

الوزيري: أهلي الأقصر من أهم المشروعات الاقتصادية

مصدر أمني يكشف حقيقة اختفاء طالبتين جامعيتين عقب امتحانهما

بملابس مكشوفة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

آخر آية نزلت في القرآن الكريم.. وأطول آية

علي معلول يعود لتدريبات الأهلي السبت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات نيسان جوك موديل 2021 في مصر|صور

بملابس مكشوفة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة بالأقصر