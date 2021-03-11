الخطيب: أهلي الأقصر استكمال لمسيرة تطوير مصر في عهد السيسي

استهل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، كلمته في افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» مساء اليوم ‏بالترحيب بالحضور، وجميع جماهير وأعضاء الأهلي وكل المتابعين للحدث التاريخي ‏بافتتاح الفرع الجديد.‏





وقال الكابتن الخطيب: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي.. اليوم ‏نحن على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة والتاريخ.. متواجدون وسط أهلنا وأجدادنا ‏وأبنائنا وأخواتنا وأحفادنا.. متواجدون في مدينة الأقصر الجميلة».‏





وأضاف الكابتن الخطيب: «النادي الأهلي اعتاد على مدار تاريخه أن يكون له دور ‏ورسالة وطنية.. واليوم الأهلي يواصل المسيرة في استكمال عجلة التطوير والتغيير التي ‏تشهدها بلدنا الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة، ‏التي تسعى جاهدة لوضع مصر في مكانتها التي تليق بها».‏

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ويعتبر «الأهلي الأقصر» أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، وتبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ‏ملعب كرة قدم قانونيًّا، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية ‏والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبنى اجتماعيًّا يشمل ‏العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و«الجيم»، وملعب الخماسي، كما ‏يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، ‏وملاعب التنس الأرضي، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.‏