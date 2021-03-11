مخالب الصقر 3 .. بيان عاجل من وزارة الدفاع السعودية

اصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا عاجلا بشأن استعدادات القوات البرية الملكية لانطلاق التمرين المشترك ( مخالب الصقر 3 ) بين القوات البرية الملكية والقوات البرية الأمريكية.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة السعودية فمن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا التمرين الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية .
وأوضحت الجفاع السعودية أن هذا التمرين يأتي امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما.
كما يهدف أيضا الي تبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بحسب بيان الوزارة السعودية.