مخالب الصقر 3 .. بيان عاجل من وزارة الدفاع السعودية

اصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا عاجلا بشأن استعدادات ‏القوات البرية الملكية لانطلاق التمرين المشترك ( مخالب الصقر 3 ) بين القوات البرية الملكية والقوات البرية الأمريكية.





وبحسب البيان الصادر عن الوزارة السعودية فمن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا التمرين الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية .





وأوضحت ‏الجفاع السعودية أن هذا التمرين يأتي امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما.



