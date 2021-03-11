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حوادث

مصرع 3 أطفال غرقا فى مصرف زراعي بالوادى الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 09:17 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، فى مصرف زراعى بمدينة الخارجة فى محافظة الوادي الجديد، فيما تم إنقاذ 5 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

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وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 شباب صغار خلال استقلالهم مركب صغير فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بحى الزهور بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 طفال وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة وسليمان عمرو الشاذلي، 15سنة، ويوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة ونقلهم لمستشفى الخارجة العام.
وجارٍ استخراج باقى جثث الأطفال، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانب  آخر تمكن رجال الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، اليوم الخميس، فى انتشال جثة صياد غرقت منذ 3 أيام، فى بحيرات مفيض توشكي جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

 

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا مساء الإثنين الماضى يفيد بمصرع صياد بنطاق مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيض جنوب مدينة باريس. 

 

وتبين وفاة "عصمت زكي إسماعيل عبد القادر" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض " توشكي"، حيث اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

 

وكشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن الوادي الجديد، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن البلاغ للحادث ورد من عائلة وأصدقاء المتوفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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