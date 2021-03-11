مصرع 3 أطفال غرقا فى مصرف زراعي بالوادى الجديد

من جانب آخر تمكن رجال الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، اليوم الخميس، فى انتشال جثة صياد غرقت منذ 3 أيام، فى بحيرات مفيض توشكي جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا مساء الإثنين الماضى يفيد بمصرع صياد بنطاق مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيض جنوب مدينة باريس.

وتبين وفاة "عصمت زكي إسماعيل عبد القادر" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض " توشكي"، حيث اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

وكشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن الوادي الجديد، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن البلاغ للحادث ورد من عائلة وأصدقاء المتوفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.