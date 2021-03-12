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برلمان

أبرزها تنظيم الأسرة.. تعرف على اختصاصات لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:54 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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سماح أنور

صدق الرئيس السيسي ومجلس النواب علي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي يتم علي أساسها تشكيل اللجان النوعية بالمجلس وتحديد إختصاصاتها والذي يبلغ عددها 14 لجنة تضم جميع المجالات الحياتية وفيما يلي نستعرض أبرز إختصاصات لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.


إختصاصات لجنة التضامن وحقوق الإنسان 


1-  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

2-  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

3-  تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

4-  الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

5-  الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 

6-  العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

7-  الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

8-  الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

9-  رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

10-  تنظيم الأسرة.

11-  حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

12-  الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

13-  التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.


14- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

15-  أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

16-  رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 

17-  السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة
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