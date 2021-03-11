لديه أقوال أخرى.. مساعد الأميرة ديانا السابق يكشف أسرارا مثيرة عن هاري وميجان

بعد مقابلة ميجان ماركل والأمير هاري المتفجرة مع أوبرا وينفري، لا يزال العالم يشرح كل الكشف عن القنابل التي أسقطها الزوجان - على وجه التحديد، لماذا شعروا أنه ليس لديهم خيار سوى التنحي كأعضاء كبار في العائلة المالكة في 2020.
وتراوحت الأسباب من العنصرية إلى عدم وجود دعم من العائلة المالكة في بريطانيا، فضلًا عن الألم الذي عانوا منه على يد الكتاب في الصحف البريطانية.
وقارن هاري تجربة وإساءة معاملة والدته الراحلة، الأميرة ديانا - وأوضح أنه لن يدع ذلك يحدث مرة أخرى مع زوجته من قبل الملكة اليزابيث الثانية وقال "هذا الوابل المستمر، كان شاغلي الأكبر هو تكرار التاريخ لنفسه وقد قلت ذلك من قبل في مناسبات عديدة بشكل علني للغاية"، وأضاف "ما كنت أراه هو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن ربما، أو بالتأكيد أكثر خطورة بكثير".
ويبدو أن هاري ليس الوحيد الذي رأى أوجه التشابه بين الموقفين.
وقال باتريك جيفسون مساعد ديانا السابق، إن "الصدع الملكي" يبدو مألوفًا للغاية ، وكذلك العلاقة بين الدوق والدوقة والنظام الملكي، واستمر في التمرير لقراءة ما قاله فيما يتعلق بمقابلة هاري وميجان ولماذا كانا في وضع مماثل قبل 30 عامًا.
وتحدث باتريك جيفسون، الذي شغل منصب السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا ورئيس الموظفين، إلى شبكة CNN قبل مقابلة ميجان ماركل والأمير هاري؛ لمناقشة أوجه التشابه بين الزوجين ووالدة هاري الراحلة.
وأشار إلى طلاق ديانا من الأمير تشارلز، قائلا "قبل ثلاثين عامًا، كنا في وضع مشابه حيث كانت الانقسامات تنفتح داخل العائلة المالكة وبدأت في التصعيد".
ومع ذلك ، يعتقد جيفسون أن المصالحة ستحدث في المستقبل.
وقال: "لقد اتخذت الكثير من الزخارف لقصة كبيرة في العلاقات العامة لوسائل الإعلام ، ولكن في قلب هذا هناك أناس حقيقيون يتأذون حقًا".
واضاف "آمل أنه في مكان ما في خضم المواجهة الحالية ، يقوم شخص ما بوضع بذور المصالحة النهائية ، والتي يجب أن تأتي."
وبالنسبة للمقابلة الفعلية لميجان وهاري، يعتقد جيفسون أن الحديث عن كل شيء يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.
وقال "إن أسبقية مثل هذا النوع من المقابلات الملكية ليست مشجعة للغاية".
وحاول كل من الأمير تشارلز والأميرة ديانا والأمير أندرو مؤخرًا عرض جوانب القصة على شاشة التلفزيون من خلال هذه الأنواع من المقابلات، وفي جميع الحالات، كان لها نتائج عكسية، علينا فقط أن نرى ما إذا كان التاريخ سيكون على حق.