بالحجاب والزي الخليجي.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من دبي





وظهرت ياسمين بإطلالة خليجية، حيث ارتدت عباءة باللون الأسود، وحجابا يغطي شعرها، واستعرضت بعض المجوهرات الماسية.









وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وجمهورها، وأشادوا بجمالها في ارتداء الحجاب.





ومن جانب آخر، يعد مسلسل "فرصة تانية" هو آخر أعمالها الدرامية، والذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: هبة مجدي واحمد مجدي ودياب وادوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر.





ومن المقرر أن تغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، فلم تعلن عن تفاصيل أي عمل فني جديد لعام ٢٠٢١.