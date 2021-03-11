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أخبار العالم

المشيشي يعقد لقاءً هاما لبحث إنقاذ الخطوط التونسية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:05 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
أفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية بأن مجلسا وزاريا صغيرا عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة هشام مشيشي وذلك لمناقشة برنامج إنقاذ الخطوط التونسية. 

وبحسب البيان التونسي؛ فقد استعرض المجلس أهم محاور برنامج الإنقاذ من مختلف جوانبه والذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بعد جلسات تشاورية متواصلة مع المنظمات الاجتماعية.

وبدوره؛ فقد أكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهمية هذه المؤسسة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني خاصة في مجالي النقل والسياحة. 

كما أظهر حرص الحكومة على وضع كل الإمكانيات وانتهاج كل السبل الكفيلة بتجاوز الظروف  الراهنة التي تمر بها الناقلة الوطنية. 

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني  وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإيجاد مقاربة إصلاحية تمكـّن من تجاوز الصعوبات الهيكلية وإحكام إعداد مخطط الانقاذ المستقبلي للخطوط التونسية. 

كما نبه إلى ضرورة استعجال إقرار جملة من الإجراءات التي تضمن تطوير نشاط المؤسسة خلال الفترتين الحالية والمقبلة، خاصة على مستوى دعم النقل الجوي والنقل السياحي لهذه الصائفة. 
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