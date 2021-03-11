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تعليم

جامعة عين شمس: تخصيص غرف عزل بالكليات لحالات اشتباه كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:29 م
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
 أكد  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب  للتعقيم  لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ  مفتوحة.

وتابع "تمراز" مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، مشدداَ على توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعه.

ووضعت جامعة عين شمس حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تحافظ علي سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، كواشف حرارية على البوابات وفرقا طبية داخل الحرم الجامعي وسيارات اسعاف. 

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