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توك شو

مع سكان الأسمرات.. محمود عزب يكشف عن برنامجه الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 11:55 م
صدى البلد
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محمد القاضى
حل الفنان محمود عزب، ضيفا على برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة "الحياة، وتحدث عن برنامجه الجديدة وحياته الخاصة وكيف يعيشها.


وقال عزب خلال حواره بالبرنامج، إنه تعود التغيب لفترات عن الظهور،لافتا إلى أن بدايته كانت المشاركة فى حفلات أضواء المدينة، وأنه قدم العديد من البرامج الخاصة به.


وأشار عزب، إلى أنه عقب أحداث 2011 قدم برنامج "الوش التانى" للانتقاد العام، لكن اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يصيدون فى الماء العكر بالنسبة لبرنامجه فقرر وقف البرنامج. 


وأضاف الفنان محمود عزب، أن أحد أصدقائه طلب منه الذهاب معه لتناول القهوة مع رئيس حي الأسمرات،معقبا:" وانا قاعد بدأ المواطنين يدخلوا لقضاء طلبات خاصة زى مثلا ست جوزها مش بيشتغل وجايه تطلب ليه طلب فى الاسمرات، اللى اكتشفت أن الناس اللى فى الاسمرات هما اللى بيشتغلوا فيها لتقديم الخدمات العامة".


وتابع:" وانا مع رئيس حى الاسمرات والناس بتدخل ليه كنت بشوف ولادهم وازاى حياتهم بقت أجمل وجتني فكرة الاستعانة بأطفال من الحى من سن 10 لـ 15 سنة، خلال البرنامج اشرح تجربة الانتقال من مكان عشوائى لمكان آمن، عشت سنين مع اطفال الاسمرات وكنت بقابلهم اسبوعيا من يومين لـ 3".



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