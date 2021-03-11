ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرت به السيدة مريم.. كاهن: أشعر بالمهابة بتواجدي في جبل الطير.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 09:41 م
لقس ثاوفيلس كاهن
لقس ثاوفيلس كاهن بدير السيدة العذراء بجبل الطير
Advertisements
محمود محسن
قال القس ثاوفيلس كاهن بدير السيدة العذراء بجبل الطير إنه عند تواجدنا بهذا المكان نشعر بالمهابة والرهبة والخشية؛ لأننا فى نفس المكان التى كانت فيه السيدة العذراء مريم.

وأضاف ثاوفيلس خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المكان مخفى عن العين البشرية ولكن تحت ستر عينى الله سبحانه وتعالى.

وتابع كاهن بدير السيدة العذراء بجبل الطير أنه إذا شعر أي أحد بالضيق وزار هذا المكان يخرج مرتاحا لحد كبير، مؤكدا أن هناك طلبات يكتبها البعض ويتركها على أمل أن تلبى له وأن يستجيب الله لهم ببركة هذا المكان.

وأشار ثاوفيلس إلى أنه لم يحدث أى تجديد بالكنيسة منذ عصور قديمة حتى الآن
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف مديرًا فنيًا لزد بعد رحيل أسامة نبيه للزمالك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021

إهانة وذل.. تجريد سيدة من ملابسها داخل سجن أثناء تفتيشها.. تفاصيل

بن شرقى يودع باتشيكو.. شاهد

جنت البلجيكي ينهي اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم جناح منتخب الشباب

وكيل كارتيرون: جماهير نادي الزمالك عامل أساسي في عودته لتدريب الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور