مرت به السيدة مريم.. كاهن: أشعر بالمهابة بتواجدي في جبل الطير.. فيديو

قال القس ثاوفيلس كاهن بدير السيدة العذراء بجبل الطير إنه عند تواجدنا بهذا المكان نشعر بالمهابة والرهبة والخشية؛ لأننا فى نفس المكان التى كانت فيه السيدة العذراء مريم.





وأضاف ثاوفيلس خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المكان مخفى عن العين البشرية ولكن تحت ستر عينى الله سبحانه وتعالى.





وتابع كاهن بدير السيدة العذراء بجبل الطير أنه إ ذا شعر أي أحد بالضيق وزار هذا المكان يخرج مرتاحا لحد كبير، مؤكدا أن هناك طلبات يكتبها البعض ويتركها على أمل أن تلبى له وأن يستجيب الله لهم ببركة هذا المكان.



