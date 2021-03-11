الزراعة: المزارع يخسر .. وتاجر التجزئة المستفيد الأول

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام الخضروات بوزارة الزراعة ، إن أسعار المنتجات الزراعية منخفضة وغير مربحة للمزارع ، والمستفيد الأول هم تجار التجزئة والوسطاء فقط ، أما المزارع البسيط فلم يتحقق له هامش ربح جيد .





وأضاف "البحراوى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن غلاء المستلزمات الزراعية والأسمدة والتقاوى والمبيدات السبب الرئيسي وراء عدم ربح الفلاحين ، كما أن اتاحة السلع وزيادة المعروض جعل هناك فائض بالأسواق دون تحقيق أرباح للمزارعين .





وأشار "مدير عام الخضروات بوزارة الزراعة" إلي أن هناك حملات مرورية مستمرة على حقول المحاصيل الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين.





وأردف أنه تم تصدير أكثر من 400 ألف طن من البصل خلال جائحة كورونا ولم تتأثر الأسواق أو أسعار البصل فى الأسواق بسبب توفره، منوها إلي أن الثوم وصل سعره إلي 80 جنيها ، ولكن تم توفيره ووصل سعره إلي 20 جنيها منذ أسبوعين .



