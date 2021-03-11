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التنمية المحلية: طرح 10 سيارات نقل تعمل بالكهرباء

الخميس 11/مارس/2021 - 09:33 م
اتوبيسات بالكهرباء
اتوبيسات بالكهرباء
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل اجتماع اللواء محمود شعراوي بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج " خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "اجتماع اليوم تضمن استعراض الأماكن المقترحة لعمل محطات شحن كهربائية".

وتابع متحدث التنمية المحلية: "بدأنا في إصدار 10 سيارات نقل تعمل بالكهرباء في محاولة لتقليل الإنبعاثات الكربونية من خلال الحصول علي طاقة نظيفة، موضحا أن عملية الشحن الواحدة للسيارة الكهربائية تستغرق نص ساعة.  

وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير التنمية المحلية أنه يتم العمل في محافظة الإسكندرية علي رفع المخلفات من خلال إنشاء محرقتين قمامة بتكلفة تبلغ 4.5 مليون جنيه.
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