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محافظات

بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:00 ص
الأطفال المبسترين
الأطفال المبسترين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام
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زينب الزغبي

بعد معاناة الكثيرين من غلقه على مدار عام كامل في ظل جانحة كورونا، عاد قسم الاطفال المبتسرين بمستشفي دمياط العام للعمل بعد تطويره وتأهيله لاستقبال الاطفال ممن بحاجة الى الرعاية داخل قسم "الحضانات " او كما يطلق عليه الاطفال المبتسرين.


هذا القسم معني بتوفير رعاية صحية وتجهيزات على أعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة والأطفال المبتسرين بأجهزة مراقبة القلب والجهاز التنفسي وأجهزة العلاج الضوئي تحت إشراف نخبة من الاطباء المتخصصين برئاسة الدكتور أشرف الباسل.


و"الاطفال المبتسرين" هم الأطفال الذين يولدوا قبل أوانهم أو فيما يعرف بــ"الولادة المبكرة" التي تحدث قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة الطبيعي، وتحديدا قبل بداية الأسبوع الـ37 من الحمل، والولادة المبكرة تجعل الطفل في كثير من الأحيان معرضا لبعض المشاكل الطبية التي تحتاج لرعاية خاصة.


قام الدكتور محمد اللبان مدير مستشفي دمياط العام بالتقدم بطلب الى الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  لعودة العمل بالقسم نظرا للحاجه الملحة له من قبل المواطنين وهو ماتم بالفعل .


ومن جانبة صرح الدكتور محمد اللبان مدير مستشفي العام بدمياط" لصدى البلد" ، انه تولى ادارة المستشفي منذ ايام ووجد ان قسم الاطفال المبسترين مغلقا منذ عام تقريبا اى منذ بدء جانحة كورونا ووجد هناك مطلبا ملحا لاعادة تطوير القسم وافتتاحه، وصيانة جميع الحضانات مرة اخرى.


واشار الى ان القسم به عدد 10 حضانات وبه اجهزة تنفس صناعى ومونيتورات وبه طاقم طبي من الأطباء  والتمريض على أعلى كفاءة.


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بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
بعد غلقه عامًا.. الأطفال المبتسرين يعود لإنقاذ الرضع بدمياط العام..صور
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