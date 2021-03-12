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إبراهيم عيسى: 25 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج سنويا

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:59 ص
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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إسراء صبري
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية خلال السنوات السبعة الماضية ركزت على بناء المنشآت والهيئات ودعمت التنمية والبنية الأساسية، وحان الوقت لسماع صوت المواطنين وإشراكهم في العملية التنموية التي تمر بها البلاد.


وأضاف خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة عليها شكر المواطن لأنه شريك في التحمل وعملية التنمية، مؤكدًا أن المصريين العاملين بالخارج يحولون لمصر 25 مليار دولار سنويًا أكثر من دخل قناة السويس والسياحة والاستثمار في الوقت الحالي.


وأشار إلى أن الشعب يسدد ضرائب ضخمة سنويًا، مشيرًا إلى وجود سلبيات في العلاقة بين الطرفين فليس هناك طرف جميل ورائع للغاية وليس هناك طرف سيء وغير نبيل.

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