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أخبار العالم

كسر جمجمة سيدة وتساقط الأشجار.. رياح قوية تجتاح حمص السورية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:11 م
رياح قوية
رياح قوية
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محمود نوفل
ذكرت شبكة أخبار سوريا الوطن أن الرياح القوية  التي تشهدها محافظة حمص السورية تسببت في إصابة سيدة أثناء سيرها في حي عكرمة بكسر بالجمجمة إثر سقوط لوح  معدني وحجر على رأسها. 


وأشارت الشبكة السورية الي ان الرياح القوية أيضا تسببت في سقوط  شجرة كبيرة على حافلة لنقل الركاب بالقرب من حي باب هود وأخرى على سيارة في قرية المزينة بريف حمص الغربي مما تسبب بوقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات .


كما أدت عاصفة الرياح الشديدة، التي تسود محافظة حماة حاليًّا،  إلى سقوط عدد من الأشجار  في مدينة سلمية،  وتحديدا في مقهى الجندول الشهير وسط  المدينة، وفي  الكراجات. 
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