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حوادث

بحضور قيادات أمنية وإغلاق الدائري.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت غدا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:37 م
عقار فيصل
عقار فيصل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تنفذ الجهات المختصة غدا الجمعة عملية تفجير عقار فيصل المحترق بعد مرور أكثر من ٤٠ يوما على التهام النيران له. 

وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط العقار كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير وتبين أنه تم هدم جدران وحوائط ٣ طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها. 

وأضافت المصادر أن اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم العقار بتفجيره على مرحلتين أو ثلاثة مراحل وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تماما وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها. 

وقالت المصادر إن التنفيذ سيتم بحضور مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجحت أن يتم إغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير. 
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