ترتيب الدوري الممتاز .. بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

حقق نادى الزمالك الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





سجل هدف الزمالك الاول اشرف بنشرقي في الدقيقة السادسة ، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 19 من زمن المباراة .





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”





خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة و أحمد عيد





خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”





خط الهجوم : أشرف بن شرقي





وتواجد على مقاعد البدلاء كل من “محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل





بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: توني - خالد صبحي - طارق سامي - فابريس نجا.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعه _ ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر





وجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - رجب عمران - عبد الله محمود - أحمد محسن - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - شريف دابو - كوامي بونسو



