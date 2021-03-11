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رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع أعضاء نادي التجديف بالأقصر

الخميس 11/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، مع مجلس إدارة نادي التجديف والرياضات المائية برئاسة الدكتور صالح عبد المعطي بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر. 

بدأ الاجتماع بقيام رئيس مجلس إدارة نادي التجديف بعرض أبرز ما يقدمه النادي لأعضائه الذي يبلغ عددهم 3500 عضو، والبطولات الدولية التي يستضيفها النادي في التجديف والكياك والكانوي والشراع، وتطلع مجلس الإدارة لإنشاء فرع جديد للنادي خلال الفترة المقبلة. 

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الإدارية لمجلس إدارة النادي المتعلقة بجدولة المديونية المستحقة على النادي لصالح المحافظة، والسير في الخطوات التنفيذية لسدادها، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة ومجلس الإدارة. 

وأكد الوزير على أهمية الخدمات التي يقدمها نادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية والرياضية،  وحرص مجلس إدارته على مواصلة تميز الخدمات، وحل أية إشكاليات بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية ليقوم النادي بدوره على أكمل وجه دون عوائق.
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