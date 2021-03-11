مفتش آثار دير السيدة العذراء: نسعى لترميم الكنيسة والحفاظ على أثريتها.. فيديو





وأضاف ميلاد خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الترميم من اجل الحفاظ على الأثر، وأن تكون الكنيسة بشكل لائق.









وتابع : بدأنا في اعمال التطوير منذ عام 2018 حتى الآن ونسعى للحفاظ على أثرية المكان وما فيه.







