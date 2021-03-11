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مفتش آثار دير السيدة العذراء: نسعى لترميم الكنيسة والحفاظ على أثريتها.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 10:02 م
مينا ميلاد مفتش أثار
مينا ميلاد مفتش أثار دير السيدة العذراء بجبل الطير
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محمود محسن
قال مينا ميلاد مفتش أثار دير السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا إنه لم يحدث اي ترميم بالكنيسة منذ عام 328 ميلاديا، سوى مرة واحدة عام 1938 .


وأضاف ميلاد خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الترميم من اجل الحفاظ على الأثر، وأن تكون الكنيسة بشكل لائق.


وتابع: بدأنا في اعمال التطوير منذ عام 2018 حتى الآن ونسعى للحفاظ على أثرية المكان وما فيه.


وأشار ميلاد إلى ان هناك فسيفساء خارج الكنيسة وبعض الرسوم الجدارية وأيقونات أثرية والحجاب الحجري الأثري، مؤكدا أنه حدث كسر بالحجاب الحجري وتم إصلاحه ولكن ليس بالشكل الجيد.
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