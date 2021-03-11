العثور على حالتين .. سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا .. تفاصيل





بعد مزيد من السلالات المتحورة، ظهرت سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا ، ووفقًا لما أعلنته وكالة الصحة العامة المحلية ، فالسلالة الجديدة تسمى "في يو آي 2021 03/01" .





ظهرت تلك السلالة الجديدة تحديدًا يوم 4 مارس، حيث تم تشخيص حالتين في جنوب شرق بريطانيا مصابين بهذه السلالة ، وكانوا قد جاءوا مؤخرًا من أنتيغوا .

بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز ، فهناك نحو 4 آلاف سلالة متحورة من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، في أنحاء العالم. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن جغرافية سلالة "501Y.V2" الموجودة في جنوب إفريقيا امتدت إلى 41 دولة، أما سلالة "P.1" التي تم اكتشاف وجودها أصلا في البرازيل واليابان فقد تم وصولها إلى 29 دولة كشف باحثون أمريكيون عن سلالة جديدة مثيرة للقلق لفيروس كورونا ظهرت في مدينة نيويورك، ويعتقد أنها قادرة على إضعاف فعالية اللقاحات المضادة للفيروس. أطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وظهرت السلالة لدى أشخاص في مناطق متفرقة في مدينة نيويورك وشمال شرق الولايات المتحدة

في الوقت الذي انتهى فيه الباحثون و العلماء من تطوير لقاحات كورونا وخروجها إلى النور وبدء تلقيح الكثير بها في دول مختلفة، مازال الفيروس التاجي يتحور في شكل سلالات جديدة اسرع انتشارًا، فكلما كدنا نقترب من القضاء على وباء كورونا، ظهرت سلالة جديدة لم تمكن في الحسبان .