برلمانية: القيادة السياسية تصارع الزمن لتصبح مصر في مكانة أفضل

أثنت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على إشادة وكالة فيتش العالمية بتفوق الأداء الاقتصادي لمصر عن العديد من اقتصاديات دول العالم، مؤكدة أن الرئيس السيسي ضرب أروع المثل والقدوة لجميع المسؤولين في كل مكان داخل مصر وخارجها ، وحرصه الشديد على استعادة مصر لمكانتها في الداخل والخارج.





و أوضحت" عجمي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وكالة فيتش ، وكالة عالمية لها إحصائياتها، ومعلوماتها الدقيقة، مؤكدة أن ما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية بحكمة وتوجيهات القيادة السياسية ، لم تقم به أي دولة في العالم ، من تطور اقتصادي، وإحداث طفرة اقتصادية على مستوى عالمي على كافة الاصعدة و المجالات المختلفة، معقبة:" قمت بزيارة العالم كله على مدار ٤٠ عام، و لم أجد هذه الطفرة الإقتصادية الملموسة، والتطور السريع في مستوى العالم مثل ما قامت به مصر فى السنوات القليلة الماضية، فهنيئا لمصر و لشعب مصر بقيادة حكيمة ، تصارع الزمن والقواعد المتعارف عليها عالميًا".





وتابعت النائبة حديثها قائلة:" إن مصر بإمكانياتها، وموقعها الإستراتيجي تستحق الأفضل وأن تكون دائما فى المقدمة، والجميع يعلم أن لموقع مصر الإستراتيجي القوي كمصنع للعالم كله، حماها رب العالمين وحماها السيسي بكل قوته، ساعده فى ذلك فهم وإدراك الشعب المصري الكبير، شعب يسير في صبر ويقين بأن الرئيس السيسي يريد به دائما وأبدًا كل الخير.





جاء ذلك بعد أن ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيفات والتوقعات المستقبلية الخاصة بمصر معززة بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك اقتصادها الضخم الذي برهن على استقراره ومرونته في خضم أزمة جائحة كورونا.





وأكدت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على أداء الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من جانب وكالة فيتش خلال العام الماضي، حيث سمح انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا باستجابة صحية مدروسة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.





وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام المالي الذي سينتهي في نهاية يونيو المقبل، ليقفز متضاعفًا إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2022، معززًا بتعافي قطاع السياحة ونشاط حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فيما توقعت أن يواصل معد التضخم انخفاضه ليبلغ 5% بنهاية العام المالي الحالي 2021.





وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف أتاحا للبنك المركزي المصري رسم سياسة مرنة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.