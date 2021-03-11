من أمريكا وخارجها.. كومو: نيويورك لن تطلب الحجر الصحي الإلزامي للزوار

قال الحاكم أندرو كومو في بيان صحفي يوم الخميس ، إن ولاية نيويورك لن تطلب الحجر الصحي الإلزامي للزوار من الولايات أو الأقاليم الأمريكية الأخرى بدءًا من 1 أبريل.





وأضاف كومو "بينما نعمل على بناء البنية التحتية للتطعيم إلى أبعد من ذلك والحصول على المزيد من اللقاحات، فإننا نحرز تقدمًا كبيرًا في كسب المسافة بين معدل الإصابة ومعدل التطعيم، ما يسمح لنا بفتح قطاعات جديدة في اقتصادنا وبدء انتقالنا إلى الوضع الطبيعي الجديد في عالم ما بعد الجائحة"





وتابع "كجزء من هذا الانتقال، لم يعد الحجر الصحي للمسافرين المحليين مطلوبًا، ولكن لا يزال يُنصح به كإجراء احترازي إضافي".





"ومع ذلك، لا يزال الحجر الصحي الإلزامي ساريًا بالنسبة للمسافرين الدوليين" كما قال كومو.





وأضاف كومو أنه يجب على السكان والزوار مواصلة الالتزام الصارم بجميع إرشادات السلامة لوقف انتشار الفيروس كورونا.





وأبلغت نيويورك عن 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 48000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.