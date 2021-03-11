بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم (الخميس)، بلغ 1706455 شخصًا في حوالي 500 مركز بمختلف المناطق.





وحثت الوزارة في بيان بها علي لسان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق (صحتي)، مبينًا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.





وأشارت الوزارة السعودية الي حرص المملكة الشديد على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية لافتة إلى أن لتوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.



