ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:00 م
السعودية
السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم (الخميس)، بلغ 1706455 شخصًا في حوالي 500 مركز بمختلف المناطق.

وحثت الوزارة في بيان بها علي لسان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق (صحتي)، مبينًا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. 

وأشارت الوزارة السعودية الي حرص  المملكة الشديد  على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية لافتة إلى أن لتوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

وأكد الدكتور العبد العالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشددا علي ضرورة  الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمساهمة في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

98 % تراجعا في إصابات كورونا بالسعودية بعد تلقي اللقاح

السعودية.. تدشين 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم بلقاح كورونا في جدة

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا لـ 6480 حالة.. والإصابات الجديدة 356

حافظوا على كبار السن.. رسالة عاجلة من الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

قرار مهم من الصحة السعودية بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

منها المستشفى العام.. قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالفيوم غدا

بن شرقى يودع باتشيكو.. شاهد

أخبار الفن .. سلوى عثمان تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلى .. والظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى

توقف عن تناوله فورا.. العسل مع الماء الساخن يتحول إلى مادة سامة

تفجير عقار فيصل اليوم .. تحويلات مرورية لغلق أجزاء من الدائرى الساعة ٣ عصرا

الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور