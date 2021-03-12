ما هي النقطة التى تم منها الإسراء بالنبي.. أزهري يجيب.. فيديو

علق الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف على سؤال: " ما هي النقطة التى تم منها الإسراء بالنبي" وقال إن الأماكن التى ورد أن الرسول اسري منها مختلفة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك من يقول انه اسري به من بيت أم هانة بنت ابى طالب، و رواية تقول من حجر إسماعيل و ثالثة تقول من الحطيم.





ولفت إلى أن الروايات السالف ذكرها لم تتعرض مع قول الله " من المسجد الحرام" لآن المسجد الحرام يشمل المسجد الحرام ومكة بالكامل.



