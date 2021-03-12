ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ما هي النقطة التى تم منها الإسراء بالنبي.. أزهري يجيب.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
البهي عمرو
علق الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف على سؤال: " ما هي النقطة التى تم منها الإسراء بالنبي" وقال إن الأماكن التى ورد أن الرسول اسري منها مختلفة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك من يقول انه اسري به من بيت أم هانة بنت ابى طالب، و رواية تقول من حجر إسماعيل و ثالثة تقول من الحطيم.

ولفت إلى أن الروايات السالف ذكرها لم تتعرض مع قول الله " من المسجد الحرام" لآن المسجد الحرام يشمل المسجد الحرام ومكة بالكامل.

ولفت إلى أن مكة المكرمة بالكامل حرام، وأن بعض العلماء جميع بين كل من تم ذكره وقالوا : " النبي كان فى أول الليل كان فى حجر إسماعيل ثم انتقل إلى الحطيم ثم انتقل لبيت أم هانة".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية ولكن جريمة كراهية

جنت البلجيكي ينهي اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم جناح منتخب الشباب

شاهد.. نادى الزمالك يرحب بـ باتريس كارتيرون

إهمال جسيم.. تعليق محافظ القليوبية على حريق مصنع العبور

الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور