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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ أحمد دومة فى السجن

الخميس 11/مارس/2021 - 10:08 م
احمد دومة
احمد دومة
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه/ أحمد سعد دومة (والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عام بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى") للمطالبة بالإفراج الشرطى عنه بزعم قضاء نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف" والإدعاء بقضاؤه ستة سنوات ونصف فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه الاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمى (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون.

موضحًا أن ذلك يأتى استمرارًا لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام .. مؤكدًا إضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
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