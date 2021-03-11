العربية للطيران تحتفل في مطار القاهرة بتدشين خط جديد مع مسقط.. صور

أعلنت شركة " العربية للطيران" اليوم الخميس، عن تدشين خط طيران جديد بين مطارى القاهرة ومسقط، وبمعدل رحلتين أسبوعيا فى إطار خطتها لزيادة الوجهات التى تطير إليها ، التى تزيد عن 170 مدينة فى مختلف دول العالم.





وتم إقامة احتفالية بصالة الترانزيت بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بمناسبة تدشين خط الطيران الجديد، شارك فيه الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار وقيادات مطار القاهرة الدولي.





وغادرت أولى رحلات العربية للطيران رقم 753، بطائرة من طراز إيرباص 320 متوجهة إلى مطار مسقط، وعليها 97 راكبا، حيث تعود الطائرة برحلة رقم 754 إلى مطار القاهرة في غضون ساعات قليلة، وتنظم الشركة رحلتى طيران أسبوعيا يومى الخميس والإثنين وبطائرات من طراز إيرباص 320 والتى تسع أكثر من 160 راكبا.



