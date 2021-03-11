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بتكلفة 15 مليون جنيه.. إنشاء خلية لدفن المخلفات بالإسكندرية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:08 م
خالد قاسم
خالد قاسم
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية بتكلفة ١٥ مليون جنيه، وإنشاء محرقتين بسعة ١ طن في الساعة بتكلفة ٤.٥ مليون، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهليها بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه.


وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم": "مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية يعد أكبر خلية دفن في مصر، والأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة حيث أنه أنشئ عام 2000 فكان يجب تطويره وإجراء أعمال توسعية أيضا.


واستطرد: "نعمل على دفن المخلفات بطريقة آمنة وصحية حفاظا على صحة المواطنين وعلى البيئة المصرية ومنعا لبيعها في الأسواق"، لافتا الى أن المخلفات الخطرة يتم وضعها في وحدة البتروكميائية الحديثة. 

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