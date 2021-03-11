فراخ ولحمة بـ10 جنيه.. هندسة حلوان تقدم وجبات غذائية مدعمة

اعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان عن بدء حجز الوجبات الغذائية التى يقدمها مطبخ الكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية .





وقالت الكلية أن هذه الوجبات مدعمة ويتم إعدادها فى مطبخ الكلية وهو على درجة عالية من درجات النظافة والتطهير.





واضافت أن الوجبات المقدمة للطلاب تحوي جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتشملفراخ او لحوم بجانب الخضروات والفواكه، وكل هذا يقدم بسعر زهيد كدعم الطلاب بحيث يكون سعر الوجبة 10 جنيهات، ويمكن لأي طالب حجزها من خلال تسجيل اسمه مع المسؤول عن الحجز والمتواجد فى الصالة المغطاة ويتم تعليق جداول بالوجبات التى سوف تقدم.

واعلنت ماجد نجم عن إغلاق الكافتريات داخل الجامعة أثناء فترة امتحانات منتصف العام الدراسي.





وأضاف "نجم" أن غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة.



